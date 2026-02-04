Deybis Yonner Estrada Sánchez, ciudadano venezolano acusado de participar en un asalto a mano armada contra una pareja en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, falleció esta tarde, martes 4 de febrero, en el área de Shock Trauma del hospital regional Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa.

El hombre fue referido a dicho nosocomio el 1 de febrero, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, luego de ser impactado la noche del 31 de enero mientras huía en una moto junto a su cómplice, tras cometer el asalto.

De acuerdo con la información policial, Estrada Sánchez y otro sujeto interceptaron a una pareja que se encontraba dentro de su camioneta en el sector La Aguadita, a punto de ingresar a su vivienda. Los presuntos delincuentes, encapuchados y portando un arma de fuego, realizaron un disparo al aire para intimidar a las víctimas y robarles sus pertenencias como una cartera que contenía dinero.

Tras el asalto, ambos hombres escaparon a bordo de una motocicleta, sin embargo, fueron perseguidos por las propias víctimas, quienes habrían impactado el vehículo contra la moto. Como consecuencia del choque, Deybis Estrada sufrió graves fracturas en el cráneo y el cuerpo, mientras que su cómplice se dio a la fuga.

El herido fue hallado en posesión de las pertenencias robadas, por lo que permanecía bajo custodia policial mientras recibía atención médica. La Policía esperaba su recuperación para continuar con las investigaciones por el presunto delito de robo agravado.

