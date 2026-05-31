Un total de 29 costales con insumos químicos, además de 40 baldes con carne de cerdo y cuatro baldes con grasa animal, fueron incautados durante un operativo realizado en un establecimiento del distrito de Sicaya, en la provincia de Huancayo.

La intervención se ejecutó en el marco del operativo “Mercados Ilegales”, con participación de efectivos de la Policía Fiscal, representantes del Ministerio Público y fiscalizadores de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Hallan sustancias fiscalizadas para pirotecnia

Durante la inspección al establecimiento “Corporación Señor de Huanca”, ubicado en el paraje Común s/n de Sicaya, los agentes verificaron el acopio de diversos productos químicos y sustancias fiscalizadas empleadas en la elaboración de artículos pirotécnicos.

Entre los insumos encontrados figuraban potasio, pólvora, nitrato de sodio, salitre, azufre y otros materiales. Asimismo, se hallaron avellanas, cerchas, chisperos, luces, mechas y productos pirotécnicos terminados.

El operativo fue encabezado por el capitán PNP Jesús Meza, jefe de la Policía Fiscal de Huancayo, junto con la fiscal Vanesa Aquino y personal de la Sucamec.

Tres personas fueron intervenidas

Como resultado de la diligencia, las autoridades intervinieron a Roberto Vílchez T. (50), Cerapio Páucar (34) y Michael Portocarrero (53), quienes son investigados por el presunto delito de peligro común en la modalidad de fabricación o tenencia de materiales peligrosos.

Los 29 costales que contenían los diferentes insumos químicos fueron incautados y trasladados al almacén de la Sucamec para las acciones correspondientes.

Confiscan grasa animal sin registro sanitario

Durante la inspección también se encontraron tres cocinas artesanales donde se hervía grasa animal.

Según las autoridades, este insumo era sometido a un proceso rudimentario de manufactura para la elaboración de jabones y otros cosméticos. Posteriormente era almacenado en baldes con fines de comercialización.

Al no contar con registro sanitario, la grasa animal fue confiscada por las autoridades.