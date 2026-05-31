Hace unos días, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) autorizó a los dos partidos que disputarán la segunda vuelta presidencial a grabar el escrutinio de la votación, aunque sin realizar transmisiones en vivo. Sin embargo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló luego que serían los miembros de mesa quienes tendrían la última palabra sobre si dichas grabaciones pueden realizarse.

Si bien es correcto reconocer el rol de los miembros de mesa en la conducción del acto electoral, corresponde al JNE definir con claridad si, en este caso, debe prevalecer el principio de transparencia electoral o el derecho a la intimidad, que aun siendo fundamental no es absoluto.

A una semana de la elección, el JNE debe asumir su condición de garante de la legalidad del proceso y adoptar una decisión clara sobre la procedencia de grabar el escrutinio en mesa. Esa decisión debe ser coordinada con la ONPE y los personeros de ambos partidos, a fin de orientar adecuadamente a los miembros de mesa y evitar confusiones durante una jornada que debe desarrollarse con orden y tranquilidad.

La falta de lineamientos claros puede generar tensiones innecesarias el domingo 7 de junio. Desde la sociedad civil venimos difundiendo el aplicativo VotoLibre, una herramienta segura para registrar ocurrencias, fotografiar actas electorales y reportar resultados de manera georreferenciada, contribuyendo así a la transparencia y legitimidad del proceso.

En una democracia, la suma de esfuerzos entre autoridades, partidos, ciudadanía y sociedad civil no solo es necesaria, sino urgente.