Mujer que murió en la Panamericana Sur no fue sometida a necropsia

La mujer de 68 años, María Jesús Parcana, quien murió mientras cruzaba a pie un tramo bloqueado de la Panamericana Sur, en la zona de Quebrada Honda, no fue sometida a necropsia. La Fiscalía de Caravelí informó que los familiares acreditaron que la víctima recibía tratamiento médico por una enfermedad cardiaca, por lo que el cuerpo fue internado en la Unidad Médico Legal de Chala sin realizarle este procedimiento.

El fallecimiento ocurrió la noche del lunes 17 de agosto, en medio del caos generado por los huaicos y derrumbes que mantienen interrumpido el tránsito entre Atico y Ocoña. La mujer viajaba desde Arequipa hacia Ica junto a su esposo, pero el bloqueo de la carretera los obligó a bajar del vehículo y realizar transbordos a pie para intentar continuar con su viaje.

Durante la caminata, en el kilómetro 725 de la Panamericana Sur, la mujer sufrió una descompensación y cayó. Su esposo, identificado como Carlos Espino, de 64 años, pidió ayuda, pero la emergencia y las condiciones de la carretera dificultaron la atención.

La zona conocida como Quebrada Honda permanecía cubierta por piedras y lodo debido a los huaicos. Además, el tránsito de los vehículos varados y la oscuridad impidieron que el levantamiento del cuerpo se realizara esa misma noche.

El caso fue comunicado al fiscal adjunto provincial Wilfredo Sánchez Vera, quien dispuso que la Policía realizara la diligencia con apoyo del personal del centro de salud de Atico. Finalmente, el levantamiento del cadáver se efectuó durante la mañana del martes 18 de agosto, cuando las condiciones permitieron el acceso al lugar.

El cuerpo fue trasladado posteriormente a la Unidad Médico Legal de Chala. Sin embargo, no se practicó la necropsia, luego de que los familiares presentaron documentos que acreditaban que la mujer se encontraba bajo tratamiento de un médico cardiólogo.

Según la información recogida por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí, el esposo señaló que su pareja padecía de presión alta y que la descompensación ocurrió mientras ambos intentaban avanzar por la carretera bloqueada.

En medio de los huaicos, muchos viajeros tuvieron que caminar largos tramos con sus pertenencias para buscar otro vehículo que les permita continuar su recorrido. En ese contexto, una de esas caminatas terminó en tragedia para para la familia de la víctima.