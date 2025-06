El alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, señaló que la potestad sancionadora y de internamiento de vehículos mal estacionados es una competencia de la Policía Nacional, mas no de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

En el caso de la comuna provincial, la autoridad edil indicó que se prestará apoyo, a pedido de la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional, con tres grúas recientemente adquiridas y las que cuentan con sus placas.

“Ha salido una normativa en Lima de que las muncipalidades no pueden intervenir, totalmente de acuerdo, nosotros no hacemos intervención, la Policía hace los operativos y solicita el apoyo de la municipalidad, entonces al tener nosotros esas grúas, no hay ningún problema”, explicó.

Rivera afirmó que entre el martes y miércoles de la próxima semana, estás unidades deberán entrar en funcionamiento, previa firma de un convenio con la Policía, la cual viene realizando estas intervenciones en el Cercado de la ciudad.

El burgomaestre afirmó que estas grúas estarán a disposición las 24 horas del día. En las próximas semanas también deberá entrar en funcionamiento las foto papeletas, las cuales estarán distribuidas en 3 puntos.