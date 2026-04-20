La Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) elabora una normativa para regular el uso de plataformas de pago como Yape en el servicio de transporte urbano. La medida apunta a evitar cobros adicionales que actualmente aplican algunos transportistas al aceptar este medio digital. La gerenta del área, Milagros Chirinos Rosas, explicó que se busca incorporar estos sistemas dentro de un esquema formal.

Chirinos detalló que el pago mediante Yape surgió como una alternativa para usuarios que no cuentan con efectivo, pero su uso en algunos casos generó recargos que superan la tarifa establecida. El pasaje es de S/1.30, pero los conductores cobran S/0.50 adicionales. Remarcó que estos cobros responden a comisiones entre privados, sin intervención municipal; no obstante, la comuna busca establecer reglas claras para evitar abusos.

La funcionaria indicó que la propuesta contempla un sistema recaudador abierto, que permita el uso de tarjetas, billeteras digitales y otros medios sin restricciones. A diferencia de otras ciudades donde el sistema es cerrado, la MPA apuesta por un modelo flexible. La norma se encuentra en fase final y se espera su aprobación mediante resolución gerencial antes de fin de mes.

Asimismo, aclaró que actualmente la municipalidad no puede sancionar estos cobros adicionales, ya que no forman parte de la normativa vigente en transporte. En ese sentido, recomendó a los usuarios optar por pagos en efectivo mientras se aprueba la regulación.

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