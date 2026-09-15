Representantes de las ollas comunes de la provincia de Arequipa se quejaron ayer por los retrasos en la entrega de productos alimentarios que arrastra la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

Diana Mosonvite, coordinadora de las ollas comunes de Cerro Colorado, informó que no se completan dos entregas correspondientes a los primeros trimestres del año y que en septiembre debería concretarse la tercera distribución.

Mosonvite explicó que en agosto recibieron parte de los productos atrasados, entre ellos arroz, aceite y menestras, pero la entrega fue incompleta debido a que aún están pendientes las conservas.

Afirma que la MPA atribuye las demoras a problemas presupuestales y al incumplimiento de los proveedores. “No pueden maltratar de esa manera a los vecinos. Seguimos atendiendo a los pobladores pese a la falta de alimentos”, dijo.

La coordinadora señaló que el compromiso de la comuna provincial es regularizar durante septiembre las entregas pendientes, además de cumplir con la distribución correspondiente al tercer trimestre.

JUSTIFICAN DEMORA

La MPA reconoció el retraso en la entrega de alimentos destinados a las 89 ollas comunes y 214 comedores populares de la provincia. El gerente de Desarrollo Social, Franco Navarro, informó que la demora se originó en los procesos de adquisición y contratación, aunque aclaró que no puede asumir responsabilidades por los primeros meses de 2026 debido a que ingresó recientemente en el cargo.

Informó que coordinó con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el área de Contrataciones para acelerar la adquisición. “Debieron hacerse desde 2025, con previsión presupuestal, para que no haya este retraso”, señaló. Informó que se atendieron al 70 % de las organizaciones de base.