Un hombre de 63 años habría sido retenido contra su voluntad en un hospedaje en el centro de Huancayo y sus familiares habrían recibido llamada en la que exigieron la suma de S/15 mil para dejarlo en libertad, según la denuncia presentada ante la Policía Nacional.

La alerta fue dada por su hija, quien habría sido la que recibió la llamada de una mujer que le exigía el dinero bajo amenaza de no volver a ver a su padre y le habría indicado que este era trasladado hacia La Merced.

Tras conocer el caso, agentes de la DIVINCRI Junín iniciaron la búsqueda del adulto mayor y, mediante la ubicación del teléfono y otras acciones de rastreo, llegaron hasta las instalaciones de un hospedaje ubicado en el jirón Loreto, donde encontraron al sexagenario dentro de una habitación.

Al verlo, su hija habría confirmado que se trataba de su padre. Debido a que presentaba aparentes signos de haber ingerido alguna sustancia, fue trasladado a un establecimiento de salud para recibir atención médica correspondiente y monitorear su salud.

Mientras continuaban las diligencias, los agentes habrían ubicado en la intersección de los jirones Loreto y Tacna el automóvil de placa BZT-070, que presuntamente habría sido utilizado para trasladar al adulto mayor.

Al volante se encontraba una mujer de iniciales L.D., de 42 años, quien fue intervenida. Durante la revisión del vehículo los efectivos habrían encontrado documentos, celulares y medicamentos, entre ellos clonazepam, elementos que serán analizados como parte de la investigación.

Según información, la mujer quedó detenida de manera preliminar por su presunta participación en un caso de secuestro, mientras el Ministerio Público fue informado para determinar las responsabilidades que correspondan. La investigación buscará establecer cómo ocurrieron los hechos, quiénes habrían participado y si la exigencia de dinero estuvo vinculada con la retención del adulto mayor.