La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) espera la firma de un convenio con la Municipalidad distrital de Cerro Colorado para recién comenzar con la elaboración del expediente técnico del intercambio vial ubicado entre la avenida Metropolitana y la calle Grande.

El gerente de Desarrollo Urbano de la MPA, Jhofred Chávez, informó ayer que la Municipalidad de Yanahuara ya suscribió el convenio y falta la aprobación de Cerro Colorado para proceder a la elaboración del expediente técnico con el respaldo de la empresa minera Cerro Verde.

Según el funcionario, el proyecto se encuentra actualmente a nivel de perfil. Sin embargo, la elaboración de este expediente y los otros dos en Paucarpata se anunció hace más de un año por el exalcalde Víctor Hugo Rivera.

La futura obra demandará una inversión estimada de 121 millones de soles y la gestión provincial busca dejar concluido el expediente técnico antes de culminar su mandato. Primero debe concretarse el convenio y luego establecer plazos definidos para el desarrollo del proyecto.