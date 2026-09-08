La Municipalidad Provincial de Arequipa retiró varios árboles de la ribera del río Chili durante los trabajos de limpieza y descolmatación que se ejecutan entre los puentes Bajo Grau y San Martín.

Las labores incluyen el retiro de basura, tierra y escombros, además de trabajos de enrocado para reforzar la ribera y reducir el riesgo de desbordes ante posibles lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño.

Durante la intervención, varios árboles resultaron afectados. Algunas ramas y troncos quedaron sobre la ribera del río tras las labores de limpieza.

Omar Apaza, encargado de los trabajos de la comuna provincial, reconoció que se retiraron árboles, pero argumentó que, según la evaluación realizada en la zona, algunos estaban sueltos y con riesgo de caer, por lo que representaban un peligro para las personas que circulan por el sector.

También señaló que en estos puntos se habían identificado situaciones que podían afectar la seguridad, por lo que se decidió retirar los árboles considerados peligrosos.

Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre el puente Bajo Grau y el puente San Martín, como parte de las acciones de prevención ante eventuales crecidas del río Chili.