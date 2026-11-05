La alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Ruccy Oscco, informó ayer que los trabajadores volverán a utilizar los uniformes de color carmesí, los cuales, afirmó, nunca debieron ser reemplazados.La autoridad explicó que, durante el último proceso de adquisición de vestimenta, se solicitó a los proveedores respetar los colores tradicionales de la comuna y dejar de lado otras tonalidades.

Oscco señaló que la entrega de uniformes forma parte de un proceso de renovación programado que se ejecuta por etapas. Frente a los cuestionamientos por el gasto, debido a que su gestión está próxima a concluir, precisó que no se trata de una compra adicional, sino de una adquisición contemplada en un contrato previamente establecido.

Los colores fueron cambiados por el exalcalde Víctor Hugo Rivera y fueron de color celeste, curiosamente, el color de la agrupación política que lo acogió.

REUNIÓN CON ALCALDES

Por otro lado, la alcaldesa anunció que convocó para el lunes al mediodía una reunión con los alcaldes de Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado, así como con los vecinos de la urbanización Flora Tristán.“Vamos a coordinar acciones respecto al muro de esta zona. Hemos invitado también al Gobierno Regional de Arequipa para que las autoridades provinciales, distritales y regionales trabajen de manera conjunta”, señaló.