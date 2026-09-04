A cuatro meses de terminar el 2026, la Municipalidad Provincial de Arequipa apenas ejecutó el 52.7% del presupuesto destinado a obras y elaboración de expedientes técnicos, según el segundo informe de audiencia pública presentada esta tarde por la gestión de Ruccy Oscco.

De los 74 millones 412 mil disponibles para inversión, hasta la fecha se gastaron 39 millones 240 mil. Es decir, todavía quedan por ejecutar más de 35 millones de soles cuando quedan pocos meses para cerrar el año.

El avance es mayor en el gasto corriente, que incluye principalmente el pago de personal y otros gastos de funcionamiento. En este rubro se ejecutó el 58%, equivalente a 101 millones 110 mil soles de los 173 millones 111 mil soles del presupuesto modificado.

OBRAS CONSISTIERON EN MEJORAMIENTO DE VÍAS

La Gerencia de Desarrollo Urbano informó que actualmente hay cuatro obras terminadas, ocho en ejecución y siete todavía por iniciar. Cabe precisar que la alcaldesa Ruccy Oscco asumió funciones en mayo, tras la vacancia de Víctor Hugo Rivera.

Sin embargo, entre los proyectos reportados como culminados figuran principalmente trabajos de mejoramiento y mantenimiento de vías, como las avenidas Independencia, Goyeneche, la vía Palomar y calles en Vallecito.

Entre las obras que continúan en ejecución se encuentran la construcción de muros en la Av. Metropolitana, Av. Parra, entre otros proyectos.

En tanto, uno de los proyectos que todavía no empieza es el mejoramiento del mercado El Palomar.

También se informó la transferencia de 40 millones de soles para la ejecución de 4 proyectos en los distritos de Yura (servicio de agua), 5.1 millones para Sabandía (carretera Coripata-Yumina Chico), 4.9 millones de soles para Mollebaya (renovación de 9 calles) y 813 mil soles para Santa Isabel de Siguas para el asfaltado de una vía.

Mientras que la ejecución de intercambios viales como de la Av. Hertley, con Guardia Civil, el intercambio en la Av. Los Incas, el puente Los Andes y Umapalca, siguen siendo anuncios, sin tener un expediente técnico aprobado.

Respecto a las contrataciones, durante la rendición de cuentas, el área de Administración y Finanzas informó que, de acuerdo con el Plan Anual de Contrataciones, la municipalidad destinó 3 millones 137 mil soles a consultorías.

Asimismo, se registraron 109 millones 623 mil soles en licitaciones públicas para la adquisición de bienes destinados a obras y la contratación de servicios.