El incremento del precio del combustible, impactó directamente en el costo del servicio de transporte urbano e interprovincial en provincias como Caylloma, donde los pasajes tuvieron variaciones y los pobladores no están dispuestos a pagar.

El alza afecta principalmente a unidades como mototaxis, taxis y buses de transporte interprovincial, generando preocupación entre los usuarios por el encarecimiento del combustible, que oscila entre 21 y 24 soles por galón, tanto la gasolina como el petróleo.

Ante esta situación, la Municipalidad Provincial de Caylloma convocó a la población a una reunión para este jueves 9 de abril a las 10:00 a. m., en el salón de usos múltiples de la sede institucional. El objetivo es analizar temas como el incremento de pasajes, su impacto en la economía familiar, así como temas de seguridad vial, calidad del servicio de transporte y propuestas con participación ciudadana.

En cuanto a las tarifas, el servicio de mototaxi en el distrito de Chivay se cobra 2.50 soles. El pasaje de tranprote de Chivay hacia la ciudad de Arequipa oscila entre 25 y 30 soles.

Asimismo, el transporte interprovincial presenta incrementos en distintas rutas: de Majes a Huambo y Chuquibamba el costo es de 30 soles, aunque en este último destino se reportó un aumento adicional de 5 soles. En tanto, el pasaje de Majes hacia Camaná pasó de 12 a 15 soles.

El objetivo del diálogo es evaluar posibles soluciones frente a la subida de precios y recoger las demandas de la población afectada.