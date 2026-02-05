La Municipalidad Distrital de Yura en requipa Arecuperó la totalidad del dinero robado, tras un ataque cibernético a su cuenta del Banco de la Nación, ocurrido el 24 de julio de 2025 bajo la modalidad de suplantación de identidad.

Según el comunicado que emitió esta tarde la Municipalidad, la recuperación fue integral y ascendió a un millón 708 mil 500 soles, monto que fue devuelto el pasado 19 de enero de 2026 a la cuenta institucional. El dinero habría sido transferido de manera irregular a la cuenta de una empresa, sin la autorización del personal municipal.

En su momento, el gerente municipal, Miguel Vilca, explicó que los ciberdelincuentes se comunicaron telefónicamente con el gerente de Administración Financiera y la tesorera, haciéndose pasar por trabajadores del Banco de la Nación. El número desde el cual se realizó la llamada aparentaba pertenecer a la entidad bancaria, lo que generó confianza en los trabajadores.

Durante una conversación por más de 30 minutos, los delincuentes alegaron supuestos problemas en las cuentas institucionales y obtuvieron las claves de acceso, lo que permitió la transferencia del dinero.

El caso de la Municipalidad de Yura no fue un hecho aislado. En fechas cercanas, también se registraron ataques similares contra las cuentas de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Caylloma y del Gobierno Regional de Arequipa, donde se reportaron robos de 130 mil y 738 mil soles, respectivamente.

Desde la comuna distrital evitaron brindar mayores detalles sobre el estado de la investigación y si fueron incluidos los servidores de la comuna, debido a que el caso se encuentra en manos de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, que investiga los hechos por el presunto delito de fraude informático.

