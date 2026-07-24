Las 109 municipalidades y el Gobierno Regional de Arequipa tienen plazo hasta el 31 de julio de 2026 para conformar el Equipo de Transferencia del Titular Saliente (ETTS), que será responsable de preparar la información que se entregará a las nuevas autoridades tras las Elecciones Regionales y Municipales.

Según la Contraloría General de la República, esta conformación debe ser cinco meses antes de terminar la gestión y el plazo límite vence a fin de mes.

El ETTS deberá estar integrado por al menos tres funcionarios y encabezado por el gerente general regional o municipal. Su tarea principal será organizar los informes de rendición de cuentas y el documento de transferencia, los cuales deberán registrarse en el aplicativo informático RC-TG, habilitado por la Contraloría para centralizar el proceso.

El órgano de control recordó que el cumplimiento del calendario establecido permitirá garantizar la continuidad de los servicios públicos, fortalecer la administración de recursos y ofrecer transparencia sobre la situación de cada entidad. El objetivo es evitar los vacíos de información y asegurar que la ciudadanía no se vea afectada por retrasos en la gestión pública.

Para apoyar a las autoridades salientes, la Contraloría pondrá a disposición capacitaciones, asistencia técnica y modelos de informes en su portal institucional.