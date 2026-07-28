La presidenta de la Cámara de Comercio Mipyme de Arequipa, Graciela Nayhua, saludó el anuncio de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, de fortalecer a las micro y pequeñas empresas (Mypes). Sin embargo, advirtió que el acceso al financiamiento será efectivo solo si los créditos llegan de manera directa a los emprendedores y no mediante intermediarios financieros.

La dirigente propuso que los préstamos ofrecidos a través de Cofide sean canalizados por el Banco de la Nación, con el fin de evitar los problemas registrados durante la pandemia con el programa Reactiva Perú.

“Los créditos deben llegar directamente a las pequeñas empresas. Con Reactiva Perú no se benefició en la reactivación de las microempresas, solo sirvió para que las entidades financieras cobraran las deudas”, cuestionó.

Nayhua afirmó que la situación financiera de las micro y pequeñas empresas es crítica, ya que, según estimó, cerca del 90% se encuentra descapitalizado y endeudado. Explicó que a la fecha, los bancos y las financieras ofrecen créditos con tasas de interés que, en algunos casos, alcanzan el 40%. Agregó que los préstamos superiores a 50 mil soles suelen otorgarse con intereses cercanos al 20%, mientras que los mayores a 100 mil soles registran tasas al 18%.

Frente a este escenario, planteó que los nuevos créditos para las Mypes tengan una tasa de interés inferior al 8%, con el objetivo de facilitar la recuperación y el crecimiento de los pequeños negocios.

La representante empresarial también advirtió que otro de los principales problemas que enfrenta el sector es la competencia con productos importados, principalmente de China, en rubros como el textil y el calzado. Por ello, consideró necesario revisar el impuesto del IGV del 18% no se aplique de manera uniforme a empresas de distintos tamaños, sino de manera diferenciada.

“Esperemos que el apoyo a las micro y pequeñas empresas no quede solo en palabras, sino que se traduzca en medidas concretas”, manifestó.

SOSTENIBILIDAD PARA AUMENTAR SUELDO MÍNIMO

Respecto al anuncio del incremento de la remuneración mínima vital de 1,350 soles a 1,300 soles, Nayhua indicó que muchas Mypes ya pagan salarios superiores al mínimo; sin embargo, reconoció que un importante número de empresas aún remunera a sus trabajadores con el sueldo básico.

En ese sentido, indicó que un aumento salarial debe ir acompañado de condiciones que permitan a las empresas sostener ese mayor costo laboral, como la reducción de la burocracia estatal, un mejor acceso al financiamiento y mayores niveles de seguridad ciudadana, factores que, según la dirigente, son fundamentales para impulsar el crecimiento de las pequeñas empresas.

Keiko Fujimori, en su primer mensaje al Congreso, señaló que el incremento de este sueldo irá acompañado de un bono compensatorio por única vez a las micro y pequeñas empresas.