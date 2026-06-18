Morela Paula Olazábal Parada, la niña arequipeña de tan solo 7 años, se proclamó campeona nacional de taekwondo tras obtener el primer lugar en el Campeonato Nacional de Taekwondo I Copa Ciudad de Arequipa 2026, realizado en las instalaciones del Palacio del Deporte en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

El evento fue avalado por la Federación Deportiva Peruana de Taekwondo, donde se congregaron diferentes escuelas deportivas de varias ciudades del país, como Tacna, Juliaca, Puno, Moquegua, como también Arequipa.

En este evento destacó la gran participación de la deportista “characata” Morela Paula Olazábal Parada, perteneciente a la Academia Halcones TKD Hunter Arequipa, dirigida por el profesor Jeymerd Arambide Torres.

Morela obtuvo la presa de oro en la categoría infantil, haciendo mención de que la deportista en el año 2025 obtuvo la medalla de plata en el campeonato internacional realizado en la ciudad de Tacna.

Los logros alcanzados por Morela son fruto de su esfuerzo, dedicación y perseverancia, dejando en alto a su academia, como también a su institución educativa “Nuestra Señora de Fátima”, donde cursa el segundo grado de primaria y es orgullo para sus padres.

También es el orgullo de su hermana Macarena Olazábal, también deportista, siendo basquetbolista también de la selección de la institución “Nuestra Señora de Fátima”.

POR: DIMAS C.