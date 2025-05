Dentro de los próximos eventos a realizarse en el Campo Ferial Cerro Juli, hoy administrado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), no existe uno similar a la Feria Internacional de Arequipa (FIA). Así lo indicó Orlando Huanqui, presidente de la Junta de Usuarios de la Región Arequipa, e integrante del Fondo de Desarrollo Regional (FDR).

“Como se sabe, se hacía la feria internacional, la FIA, eso se ha ido con la otra gestión. Creo que para hacer un buen evento necesitamos mucha organización, mucho tiempo, la participación no solamente de los agricultores, sino de toda la población”, argumentó el representante de los agricultores en el FDR.

Esta incertidumbre en cuanto a la realización de eventos, no solo afectaría la realización de un evento similar a la FIA durante el aniversario de Arequipa. “Yo creo que no vamos a desarrollar ningún evento, no es posible, hay que estar bien organizados y hay que hacer las cosas bien, tal vez para el próximo año, si es que nos dan el recinto, que debe estar en manos de toda Arequipa”, expresó.

Cabe recordar que en la última visita del ministro Ángel Manero a Arequipa, se firmó un convenio provisional con la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa para dar continuidad a algunos eventos que aún no han sido detallados desde los representantes del sector empresarial.

“Ni siquiera no han permitido el ingreso a Cerro Juli, por lo tanto, nosotros no podemos declarar nada ni hacer nada”, aseguró. Aunque algunos eventos se realizan dentro del predio, estos son directamente coordinados por el Midagri.

Orlando Huanqui manifestó que no se puede improvisar ningún evento. “Esperaremos a ver que pasa, lo más cercano que tenemos es la Expoagro, que la realiza generalmente la SADA con las juntas de usuarios y el Midagri, pero todavía es incierto todo esto”, sostuvo.