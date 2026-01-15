La habilitación del pase vehicular por la autopista Arequipa-La Joya hacia el puente Virgen de Chapi, en un 92.5 % de avance, y la vía La Molina, con un 91% de avance, depende más de la ejecución de dos empalmes que de la conclusión del puente y La Molina, los cuales no tendrán mayor utilidad hasta resolver estos frentes.

En el lado que une la autopista Arequipa-La Joya ya construida y el puente existe una desviación de aproximadamente 27 metros, la unión de estas dos infraestructuras viales debe realizarse sobre terrenos ocupados por una inmobiliaria, no obstante, hasta la fecha no existe la liberación de los terrenos.

Sobre ello, el gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Berly Gonzales, precisó que este tramo corresponde a obras complementarias que se ejecutan en La Molina y que se harán en paralelo con la culminación del puente, pero, para ello deberá liberarse la zona.

Del otro lado, el empalme de La Molina con la carretera Panamericana Sur, cerca del autódromo Motor Show, debe ser autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Aunque la propuesta está sobre la mesa, la concesionaria de la vía (Covisur) planteó la ejecución del empalme mediante un óvalo, pero, los trabajos se ejecutarían en junio; al respecto, el funcionario señaló que de todas maneras la Región ejecutará un empalme provisional.

Un aspecto a tener en cuenta es que los términos de referencia para la ejecución del saldo de obra del puente incluyen dos partidas físicas, la primera la construcción (terminación) del puente carrozable con 371 metros, y la segunda sobre la construcción de accesos al puente con 550 metros de asfaltado, sobre esto último, el funcionario indicó que la Gerencia de Infraestructura debe explicar este aspecto técnico, sin embargo, se trataría de una partida que no correspondería y que devino en las observaciones de la Contraloría.