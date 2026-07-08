Las madres de menores con cáncer realizaron esta mañana una protesta por la nueva paralización de la construcción del hospital de contingencia del IREN Sur, luego de denunciar que los obreros ignoraran la charla de sensibilización que les dieron días antes para explicarles la importancia de la obra para la atención de sus hijos en Arequipa y la zona sur del país.

LEA TAMBIÉN: Gerenta regional de Trabajo de Arequipa insiste en diálogo con sindicato y empresa privada

Luz Arizaca, representante de la Asociación Valientes Leoncitos del Sur, sostuvo que el viernes de la semana pasada seis mamás acudieron hasta la zona de labor para conversar directamente con los trabajadores. Les explicaron lo difícil que es para una familia enfrentar el cáncer infantil, la duración de los tratamientos y la necesidad de contar con ambientes adecuados para la atención de los pacientes oncológicos.

Ese día, el personal escuchó el pedido y aparentemente comprendió la situación. Sin embargo, la obra volvió a quedar paralizada por la adhesión de los trabajadores a la protesta que el gremio de Construcción Civil sostiene con la empresa APM Contratistas Generales en la construcción de la sede judicial ubicada en Cerro Colorado.

“Aparentemente han entendido hasta ese día, pero el lunes no vienen. ¿Qué podemos pensar? No hay corazón. No se han puesto a pensar cuánto afecta esta enfermedad. Este hospital es una esperanza para nuestros hijos. Tristemente, vemos que no están acá los obreros. A nosotros nos molesta y nos duele porque el viernes venimos a hablar con ellos y nos han ignorado. Aparentemente, hemos hablado a la pared. Eso me hace sentir que no hay conciencia”, lamentó la madre de familia.

Si bien las familias reconocen que los obreros tienen derecho a reclamar por sus demandas laborales, cuestionaron que esas medidas terminen afectando el derecho a la salud de los menores con cáncer.

“Yo sé que tienen derecho a hacer su reclamo, pero no afectando nuestros derechos a la salud”, sostuvo.

La paralización ha generado preocupación entre las familias de los pacientes oncológicos, quienes sienten que sus hijos terminan siendo afectados por un conflicto en el que no están involucrados.

“Ellos quieren presionar o pedir su plataforma de lucha llevándonos prácticamente como rehenes. Nosotros nos sentimos así. Quieren hacer valer sus derechos, pero vulnerando los nuestros”, remarcaron las madres de familia que protestaron esta mañana frente al ingreso a la obra de la contingencia.

Además de su queja, pidieron a las autoridades intervenir en el conflicto para evitar que la paralización se prolongue, retrasando la obra esencial no solo para los niños, sino para los pacientes oncológicos en general que reciben tratamiento.

“¿Cuántos días más? Ya es el tercer día. No puede ser esto. Nos parece que las autoridades ya deben tomar cartas en el asunto”, exigieron.

Familias de menores con cáncer protestan por paralización de obra del IREN Sur en Arequipa. (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)