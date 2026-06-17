Hasta la tarde del martes , al menos 8 alcaldes distritales de la región oficializaron sus candidaturas para diversos cargos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

CANDIDATOS A GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Solo Yo Arequipa y Alianza Para el Progreso registraron a sus candidatos hasta la tarde del martes, el primero de ellos confirmó a Berly Gonzales como su candidato a gobernador, además de llevar al alcalde de Huaynacotas, Camilo Rodríguez, como candidato al Consejo Regional de Arequipa por La Unión.

Por su parte, Alianza Para el Progreso dio la sorpresa del día al hacer oficial la postulación del exgobernador Elmer Cáceres como su candidato a la Gobernación.

CANDIDATOS A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Para la comuna provincial de Arequipa se registra un hecho inusual, donde tres alcaldes distritales figuran en la nómina presentada por Ahora Nación. Alfredo Benavente (de Alto Selva Alegre) lidera la lista como alcalde, seguido de Freddy Zegarra (de José Luis Bustamante y Rivero) como primer regidor, así como Esmelin Pacheco (de Santa Isabel de Siguas) que va como quinto regidor.

De otro lado, Yo Arequipa formalizó a Alfredo Álvarez como su candidato a la alcaldía provincial en Arequipa, siendo estas dos las únicas oficiales hasta el cierre de esta nota.

Asimismo, en Islay, se hicieron oficiales 5 listas, una de ellas lideradas por el alcalde de Cocachacra, Abel Suárez, por Alianza Para el Progreso (APP).

En Caravelí, la única lista oficial es la de APP, que lleva como candidato a la alcaldía provincial a Flavio Aranguren, alcalde de Yauca.

En Camaná, el alcalde de Samuel Pastor, Jonathan Machado, fue oficializado como el candidato a la alcaldía provincial por Renovación Popular, mientras que la alcaldesa de Quilca, Yesenia Condori irá como primera regidora a la comuna provincial por Somos Perú.

Solicitudes de inscripción se presentan hasta el viernes, tras la ampliación de plazos.