José Barreto Estrada, fundador del Parque de las Leyendas y una de las figuras más importantes en la historia de este recinto, falleció este miércoles a los 101 años.

Su trabajo estuvo estrechamente ligado al crecimiento y consolidación de este espacio dedicado a la cultura, la naturaleza y la recreación.

Entre sus principales aportes destaca la creación de la zona Selva, concebida para reflejar la diversidad de la Amazonía peruana.

Como parte de este proyecto se desarrollaron ambientes con una isla, una cocha, senderos y áreas destinadas a distintas especies de aves y mamíferos, además de vegetación característica de esa región del país.

Su participación en el Parque de las Leyendas comenzó durante la década de 1960, cuando colaboró en el proyecto promovido junto al entonces presidente de la República, arquitecto Fernando Belaunde Terry, y el conservacionista Felipe Benavides Barreda. Asimismo, en 1963 tuvo a su cargo la actualización del Plan Maestro de la institución.

El Parque de las Leyendas expresa su más profundo pesar por el sensible fallecimiento del Gral. FAP (r) José Enrique Barreto Estrada, destacado miembro de nuestra historia institucional y figura fundamental en el desarrollo de este emblemático espacio.

Descanse en paz J.E.B.E. pic.twitter.com/JKTDm1qw7c — El Parque de las Leyendas (@parqueleyendas_) June 16, 2026