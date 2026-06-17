El general FAP (r) dejó una huella decisiva en la creación y desarrollo de uno de los espacios culturales, arqueológicos y zoológicos más representativos de Lima. (Foto: Andina)
El general FAP (r) dejó una huella decisiva en la creación y desarrollo de uno de los espacios culturales, arqueológicos y zoológicos más representativos de Lima. (Foto: Andina)

José Barreto Estrada, fundador del Parque de las Leyendas y una de las figuras más importantes en la historia de este recinto, falleció este miércoles a los 101 años.

Su trabajo estuvo estrechamente ligado al crecimiento y consolidación de este espacio dedicado a la cultura, la naturaleza y la recreación.

Entre sus principales aportes destaca la creación de la zona Selva, concebida para reflejar la diversidad de la Amazonía peruana.

Como parte de este proyecto se desarrollaron ambientes con una isla, una cocha, senderos y áreas destinadas a distintas especies de aves y mamíferos, además de vegetación característica de esa región del país.

Su participación en el Parque de las Leyendas comenzó durante la década de 1960, cuando colaboró en el proyecto promovido junto al entonces presidente de la República, arquitecto Fernando Belaunde Terry, y el conservacionista Felipe Benavides Barreda. Asimismo, en 1963 tuvo a su cargo la actualización del Plan Maestro de la institución.

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