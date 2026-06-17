José Barreto Estrada, fundador del Parque de las Leyendas y una de las figuras más importantes en la historia de este recinto, falleció este miércoles a los 101 años.
Su trabajo estuvo estrechamente ligado al crecimiento y consolidación de este espacio dedicado a la cultura, la naturaleza y la recreación.
Entre sus principales aportes destaca la creación de la zona Selva, concebida para reflejar la diversidad de la Amazonía peruana.
Como parte de este proyecto se desarrollaron ambientes con una isla, una cocha, senderos y áreas destinadas a distintas especies de aves y mamíferos, además de vegetación característica de esa región del país.
Su participación en el Parque de las Leyendas comenzó durante la década de 1960, cuando colaboró en el proyecto promovido junto al entonces presidente de la República, arquitecto Fernando Belaunde Terry, y el conservacionista Felipe Benavides Barreda. Asimismo, en 1963 tuvo a su cargo la actualización del Plan Maestro de la institución.
Te puede interesar
- Presidente José María Balcázar se reunió con director general de la FAO
- Abogado de Roberto Sánchez interpone recurso de amparo para excluir el voto de peruanos en el exterior
- Ministerio Público remueve a Germán Juárez Atoche como coordinador de las fiscalías especializadas de lavado de activos
- Ministerio de Justicia completa la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales
- Fuerza Popular cuestiona apelación de Juntos por el Perú para anular mesas de sufragio