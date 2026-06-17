Un adulto mayor de 65 años denunció haber sido víctima de agresión por parte de su hijo durante una reunión familiar realizada en el distrito de Chilca. El hecho fue reportado a la Base Central de Serenazgo, cuyos agentes acudieron para brindar apoyo al agraviado.

Según el testimonio de la víctima, su hijo, identificado como Alfonso (39), habría llegado en aparente estado de ebriedad y, tras una discusión relacionada con problemas personales previos, lo agredió físicamente con un puñete en el rostro y una patada en el pecho.

Tras recibir la denuncia, personal de Serenazgo se trasladó junto al agraviado hasta una vivienda ubicada en la cuadra 12 de la avenida Arterial, donde ubicaron al presunto agresor y lo derivaron a la Comisaría de Chilca para las diligencias correspondientes. En tanto, el adulto mayor fue trasladado al centro de salud del distrito, donde fue diagnosticado con contusiones.