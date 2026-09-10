ODPE Camaná recibe material y capacitará a los miembros de mesa antes de las elecciones

A menos de un mes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ODPE Camaná ya cuenta con el material que utilizará para preparar a los miembros de mesa y demás actores que tendrán a su cargo tareas durante los comicios del 4 de octubre.

El cargamento llegó ayer desde la central de la ONPE para su revisión y almacenamiento antes de ser enviado a los distritos y centros poblados de su jurisdicción.

Entre los materiales hay elementos que simulan una mesa de sufragio, con los que se realizarán ejercicios prácticos durante las capacitaciones. Estas jornadas se desarrollarán en las oficinas distritales y también en las sesiones masivas dirigidas a los miembros de mesa, previstas para el 20 y 27 de setiembre.

El material también servirá para preparar a capacitadores electorales, coordinadores distritales, coordinadores de los locales de votación y al personal que recorrerá la provincia brindando información a los electores.

Según Reyna Isabel Balboa Ramírez, jefa de la ODPE Camaná, con estos recursos se iniciarán las capacitaciones presenciales y descentralizadas dirigidas a titulares y suplentes de mesa en los diferentes locales de votación, además de otros participantes del proceso electoral.

Conoce aquí si eres miembro de mesa para las elecciones regionales y municipales del año 2026.

En las provincias de Camaná y Caravelí se tiene previsto instalar 294 mesas de sufragio en 53 locales de votación. En estos comicios están habilitados para votar alrededor de 84 mil 205 ciudadanos.