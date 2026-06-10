El ingreso de productos hidrobiológicos al terminal pesquero San Pedro Pescador, ubicado en el distrito de Cerro Colorado, se redujo en un 40% debido al fuerte oleaje que se registra en el litoral arequipeño. Así lo informó Sonia Medina, presidenta de los comerciantes del centro de abastos, quien señaló que la situación viene afectando el abastecimiento normal de pescados y mariscos.

La menor llegada de especies marinas ha provocado el incremento de precios de algunos productos de alta demanda. El bonito, que actualmente se comercializa a 9 soles el kilogramo, y el jurel, cuyo precio alcanza los 10 soles por kilo, han duplicado su costo en los últimos diez días. Además, los comerciantes indicaron que el stock disponible corresponde principalmente a productos congelados debido a la veda vigente.

En contraste, otros recursos hidrobiológicos han registrado una disminución en sus precios. Es el caso de la pota, cuyo kilogramo se ofrece a 2 soles, monto que representa una reducción considerable respecto a semanas anteriores.

Los comerciantes también informaron que las ventas han caído en aproximadamente 50% debido a la temporada y a la menor afluencia de compradores. Frente a este panorama, esperan que las condiciones marítimas mejoren en los próximos días para normalizar el abastecimiento y recuperar el movimiento comercial en el terminal pesquero.