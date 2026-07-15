Los trabajadores independientes afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que mantienen al día sus aportes pueden acceder a una pensión por invalidez si un accidente o una enfermedad les impide continuar trabajando, según la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

De acuerdo a la información institucional, este beneficio está dirigido a afiliados facultativos que sufran un accidente de tránsito, un incendio, un incidente doméstico u otra situación que derive en una incapacidad temporal o permanente para continuar con su trabajo.

Para acceder a la pensión, el afiliado debe haber realizado al menos 12 meses de aportes durante los últimos tres años previos al accidente o al inicio de la enfermedad que cause la incapacidad. En estos casos, recibirá un ingreso mensual mientras dure su proceso de rehabilitación o, de corresponder, de manera permanente. La ONP precisó que para este beneficio no es necesario haber aportado durante 20 años ni haber alcanzado la edad de jubilación.

Actualmente, el aporte mínimo al Sistema Nacional de Pensiones es de S/147 mensuales, equivalente al 13 % del ingreso declarado por el trabajador independiente.

La ONP indicó que los aportes pueden realizarse durante las 24 horas mediante la plataforma de pagos de la Sunat, con o sin clave SOL; la billetera electrónica Interbank Negocios; la banca por internet y la aplicación móvil de Interbank. También están habilitados los agentes Interbank y las ventanillas del Banco de la Nación.

En el caso de los trabajadores en planilla, la entidad recomendó verificar que el empleador esté efectuando correctamente los aportes previsionales. Para ello, los afiliados pueden revisar su reporte de aportes a través de la plataforma virtual de la ONP o solicitar la información mediante el servicio telefónico ONP Te Escucha. Si detectan periodos sin aportes, deberán solicitar a su empleador que regularice la situación.