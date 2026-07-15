El Veltrac Music Festival (VMF) 2026 anunció el cartel oficial de su quinta edición, que tendrá como principales atractivos a la banda británica New Order, los islandeses Of Monsters and Men, la agrupación estadounidense American Football y la banda argentina Bandalos Chinos.

El festival se realizará el sábado 5 de diciembre en Costa 21, en el distrito limeño de San Miguel, consolidándose como una de las principales citas musicales del año en el Perú. Las entradas estarán disponibles desde el viernes 17 de julio a las 10:00 a.m. a través de Teleticket, con descuentos para clientes de Interbank.

New Order lidera el regreso del post-punk a Lima

El principal anuncio del VMF 2026 es la participación de New Order, una de las bandas más influyentes del post-punk y la música electrónica.

La agrupación británica, liderada por Bernard Sumner, llegará con un repertorio que incluye clásicos como “Blue Monday”, “Bizarre Love Triangle”, “Temptation”, “True Faith”, “The Perfect Kiss” y “Regret, canciones que marcaron la evolución del synth-pop y el dance rock desde la década de 1980.

Of Monsters and Men debutará en el Perú

Otra de las principales novedades del festival será la primera presentación en el país de Of Monsters and Men.

La banda islandesa llegará a Lima como parte de su gira The Mouse Parade Tour 2026, que también recorrerá Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Argentina y Brasil.

El grupo, liderado por Nanna Bryndís Hilmarsdóttir y Ragnar Þórhallsson, interpretará algunos de sus temas más conocidos, entre ellos “Little Talks”, “Mountain Sound”, “King and Lionheart”, “Dirty Paws”, “Visitor” y “Alligator”.

American Football y Bandalos Chinos completan los nombres principales

El cartel también incluye el esperado debut en Lima de American Football, referente del emo y el rock alternativo, cuya propuesta ha influido en diversas generaciones de músicos desde finales de los años noventa.

A ellos se suma Bandalos Chinos, una de las agrupaciones más representativas del indie pop argentino contemporáneo.

Artistas latinoamericanos completan el line up

La programación del VMF 2026 también reunirá a destacados artistas de la escena alternativa latinoamericana.

Entre ellos figuran la cantautora mexicana Silvana Estrada, la chilena Javiera Mena, la argentina Juana Aguirre, la banda colombiana Piel Camaleón y el dúo argentino Peces Raros.

Además, los organizadores adelantaron que próximamente anunciarán la convocatoria para bandas y artistas peruanos que formarán parte del festival.

Entradas desde el 17 de julio

Las entradas para el VMF 2026 estarán disponibles desde el viernes 17 de julio, a las 10:00 a.m., mediante Teleticket.

La preventa ofrecerá descuentos para quienes paguen con tarjetas Interbank. Asimismo, la organización informó que los niños de 5 a 11 años podrán ingresar gratuitamente acompañados de su padre, madre o apoderado, mientras que los asistentes desde los 12 años deberán contar con una entrada.