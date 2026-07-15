Un mono machín negro (Sapajus macrocephalus) fue rescatado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) en la provincia de Ilo, región Moquegua, luego de ser hallado deambulando por la vía pública en delicado estado de salud .

El ejemplar permanece con pronóstico reservado debido a las graves secuelas provocadas por el cautiverio.

El rescate fue posible gracias a la alerta de vecinos del asentamiento humano Siglo XXI, en el sector Pampa Inalámbrica. Agentes de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional encontraron al primate enredado en un árbol con una cadena sujeta al cuerpo, lo que hace presumir que escapó de una vivienda donde era mantenido ilegalmente como mascota.

Tras ser puesto bajo custodia de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Moquegua–Tacna del Serfor, los especialistas determinaron que el animal presenta desnutrición crónica, pérdida de masa muscular, anemia, alteraciones hepáticas y lesiones en la piel causadas por las cadenas . Actualmente permanece en cuarentena mientras recibe atención veterinaria especializada.

El especialista en fauna silvestre de la ATFFS Moquegua–Tacna, Julio Mamani, advirtió que las secuelas podrían comprometer seriamente la recuperación e incluso la supervivencia del ejemplar, por lo que su evolución es monitoreada de manera permanente.

Ante este caso, Serfor reiteró el llamado a no adquirir ni mantener animales silvestres en cautiverio y recordó que impulsa la campaña “No te compres un delito” para combatir el tráfico ilegal de fauna.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar estos hechos a través de los canales oficiales de la institución.