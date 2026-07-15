Micheille Soifer criticó duramente a Magaly Medina por compartir un video generado con inteligencia artificial que fue señalado como racista. Durante el programa Arriba Mi Gente, la conductora cuestionó la decisión de la presentadora y sostuvo que, aunque no creó el material, sí asumió responsabilidad al difundirlo.

“Ha sido una tremenda torpeza y poco inteligente compartir esto. Ella no lo realizó, pero sí lo validó”, afirmó Micheille Soifer. La también cantante consideró que Magaly Medina debió detenerse a evaluar el contenido antes de publicarlo, debido a la influencia que tiene sobre su audiencia.

Soifer también cuestionó la actitud de la conductora frente a la polémica y sostuvo que debería actuar con mayor prudencia.

“Debería ser más prudente y no tratar de generar morbo con esto. Tiene que detenerse un minuto a pensar qué es lo que cae sobre sus hombros, porque es una persona pública”, señaló.

Finalmente, Micheille Soifer lanzó una dura crítica contra la autoestima de Magaly Medina.

“Es una persona con demasiados complejos encima. Una persona que lamentablemente tiene su autoestima por los suelos para poder compartir algo como esto”, manifestó.