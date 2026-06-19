Orcopampa espera firma de convenio para el asfaltado de carretera hacia Caylloma

Autoridades, representantes del Gobierno y empresas mineras fueron convocados a una reunión en Orcopampa para la firma de un convenio que permitirá elaborar el estudio del proyecto de asfaltado de la vía AR-647, una carretera considerada clave para mejorar la conectividad y dinamizar la economía de esta zona de la provincia de Castilla.

La reunióm fue promovida por el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo del Distrito de Orcopampa, que convocó a organizaciones sociales, comerciantes, transportistas, mototaxistas y a la población en general para participar en el acto programado para este sábado 24 de junio a las 10:00 horas en el local de la Comunidad Campesina Originaria de Orcopampa.

De acuerdo con la convocatoria, el convenio permitirá iniciar la elaboración del estudio de perfil para el asfaltado del tramo comprendido entre el cruce de Andagua y el cruce de Caylloma, una ruta que desde hace varios años presenta serios problemas de transitabilidad.

Entre las autoridades invitadas figuran representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), del Ministerio de Energía y Minas, del Gobierno Regional de Arequipa, así como la consejera regional por Castilla. También se espera la participación del gerente regional de Transportes y Comunicaciones, del gerente de Formulación de Estudios y Proyectos del GRA, además de los alcaldes provincial de Castilla y distrital de Orcopampa.

La convocatoria también incluye a representantes de las empresas mineras que operan en la zona, entre ellas Minera Crespo, Minera Sierra Caraz, Compañía Minera Ares y Buenaventura, debido a que la vía es utilizada constantemente por unidades de carga vinculadas a la actividad minera.

Los dirigentes consideran que la ejecución de este proyecto es una necesidad urgente para la población, ya que la carretera se ha deteriorado con el paso de los años y actualmente presenta dificultades para el tránsito de vehículos de transporte público, carga y particulares.

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