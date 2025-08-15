La Primera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa declaró en condición de reo contumaz al exjuez Justo Andrés Quispe Apaza, quien se desempeñó en el Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, luego de que no se presentara a la audiencia de instalación de juicio oral en su contra.

El Ministerio Público, a través de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Apelaciones, Despacho de Investigación contra Magistrados, solicitó esta medida al constatar que el exmagistrado estaba debidamente notificado y tenía pleno conocimiento de la fecha de audiencia, pero no acudió. El pedido fue sustentado por el fiscal superior Santiago Irigoyen Díaz el 13 de agosto.

Con esta decisión judicial, se dispuso la emisión de órdenes de captura a nivel nacional para asegurar la ubicación, detención y traslado inmediato de Quispe Apaza a la sede judicial, con el objetivo de garantizar el desarrollo del juicio.

El exjuez enfrenta cargos por los presuntos delitos de falsedad genérica y omisión de actos funcionales, delitos que, según la acusación fiscal, habría cometido durante el ejercicio de su cargo. La investigación señala que ingresó información falsa al Sistema Integrado Judicial (SIJ) para simular la emisión de sentencias y otros actos procesales que no se habrían concretado, con el fin de encubrir el incumplimiento de su deber, de dictar resoluciones.

La Fiscalía identificó seis casos en los que esta conducta habría generado retrasos de uno a más de cuatro años en procesos que involucraban a empresas, ciudadanos y a la Procuraduría del Poder Judicial. Estos actos, de acuerdo a la denuncia, vulneraron derechos fundamentales como la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso y el plazo razonable de un proceso judicial.

Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público ha solicitado la inhabilitación para que Quispe Apaza no vuelva a ejercer cargos públicos. Si bien el exmagistrado ya fue destituido administrativamente, la Fiscalía precisa que los hechos denunciados penalmente son independientes de aquel proceso disciplinario.

