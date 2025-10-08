El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) advirtió que 5 gerentes, subgerentes y especialistas, laboran en esta institución sin cumplir los requisitos mínimos.

De acuerdo al informe de acción posterior N°025-2025-OCI-0617-AOP, el gerente encargado de Gestión de Recursos Hídricos de Autodema (Valentín Orcon), quien trabajó del 22 de noviembre de 2024 hasta el 21 de agosto de 2025, no cumplió el perfil al no contar con la capacitación en gestión gubernamental, requerimiento que exige el Manual de Funciones.

Asimismo, el OCI especifica que el subgerente de Acondicionamiento Territorial, Luis Carlos Pichón, no cumple los 7 años de experiencia profesional, no acreditó tener la especialidad o capacitación en ordenamiento territorial, no acreditó su conocimiento intermedio en sistemas, pese a permanecer en el puesto desde el 31 de mayo del 2025 hasta la emisión del informe.

También observaron al encargado de la oficina de Imagen Institucional, Yamandu Ampuero, quien asumió funciones desde el 13 de marzo de 2025 hasta la fecha. Según el informe, el profesional fue contratado el 3 de diciembre de 2024 con plazo fijo para la oficina de Planificación y Presupuesto como encargado de Racionalización, pero en marzo fue cambiado a Imagen Institucional. Según el informe, no acredita la experiencia específica de 3 años en la función, pese a tener la experiencia en sector público por 14 años y tampoco tendría la especialidad en medios o imagen institucional.

La observación del OCI es similar al especialista de Acondicionamiento Territorial, Ronald Tohalino, quien laboró en el cargo del 31 de enero del 2025 hasta la emisión del informe, así como al “Profesional B” para la supervisión, liquidación de obras de rehabilitación, Mary Albarracin, por no cumplir con los años de experiencia y no acreditar las especializaciones o capacitaciones.