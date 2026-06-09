Agentes de inteligencia de la Divincri capturaron al ciudadano venezolano Roberto Rafael Borrego, de 30 años, por usar un cuchillo para robar un celular a un estudiante en el distrito de Yanahuara, el extranjero sería miembro de la organización criminal conocida “Los Orientales” que ya había sido detenido el año pasado por otros hechos criminales.

Según la denuncia hecha por el agraviado, el robo ocurrió a las 21:40 horas del 4 de junio, cuando se encontraba junto a su enamorada en una banca de la Quinta “Los Gladiolos”, cerca del mirador Virgen del Carmen, en el distrito de Yanahuara. Mientras la pareja conversaba, dos sujetos que realizan repartos a domicilio llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió con el casco puesto, se acercó al agraviado, lo sujetó de la casaca y le colocó un cuchillo a la altura del rostro.

El atacante lo amenazó de forma directa y le exigió entregar su teléfono celular. Por temor a ser herido, la víctima entregó un equipo Redmi Note 11 de color azul. Al ver la escena, su enamorada huyó hacia la baranda del lugar. Luego del asalto, los sujetos escaparon con dirección a la cooperativa Virgen del Carmen.

“Orientales” cae tras robo de celular con cuchillo a estudiante en Yanahuara

Rafael Borrego, integrante de los “Orientales” cae tras robo de celular con cuchillo a estudiante en Yanahuara

El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad lográndose visualizar la placa de la unidad que fue esencial para la identificación del detenido.

La noche de ayer, los agentes de inteligencia de la Divincri ubicaron la motocicleta de placa 2238-9V en inmediaciones de la losa deportiva La Melgariana, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. A bordo de la unidad fue intervenido Roberto Rafael Borrego.

Durante el registro personal, los agentes hallaron en su poder un morral negro en cuyo interior se encontró un cuchillo con mango de madera marca Tramontina, de aproximadamente 28 centímetros, una bolsa tipo ziploc con alcaloide de cocaína, 100 en efectivo, dos memorias para celular y un celular que al ser cotejado con la información de la página de Osiptel, la Policía verificó que el equipo figuraba como sustraído por lo que Borrego quedó detenido por los presuntos delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, y contra el patrimonio, en la modalidad de receptación.

ANTECEDENTE COMO PARTE DE LOS ORIENTALES

La Policía también informó que el intervenido está vinculado a la organización criminal denominada “Los Orientales”, grupo que ya ha sido relacionado con hechos violentos en Arequipa.

En setiembre del año pasado, Roberto Rafael Borrego, fue detenido junto a Jason Araujo Barbosa, alias “Jason”, y Leomaris Carelis, por su presunta implicancia en el incendio que destruyó un local de venta de llantas en la calle Elías Aguirre, en el distrito de Miraflores.

En aquella intervención, la Policía halló placas de motocicletas lineales y anuncios de préstamos bajo la modalidad “gota a gota”.

Las investigaciones deberán establecer si Roberto Rafael Borrego participó directamente en el robo del celular en Yanahuara.