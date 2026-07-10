Una moneda puede convertirse en una oportunidad de vida para un paciente con cáncer sin recursos económicos para enfrentar la enfermedad. La organización Alinen Arequipa prepara su colecta anual “Sol de Vida 2026”, con la meta de triplicar la recaudación obtenida el año pasado y alcanzar los S/100 mil para continuar financiando tratamientos, medicinas y otros requerimientos de personas en situación vulnerable.

La presidenta de Alinen Arequipa, María Eugenia Olmos de Rodríguez, informó que este viernes 17 de julio voluntarios recolectarán donaciones en diferentes puntos de la ciudad. Además, las alcancías permanecerán durante todo el mes en establecimientos aliados como La Ibérica, Estilos y Presto.

La representante recordó que en la colecta del año pasado lograron reunir S/36 mil 892, monto que permitió apoyar aproximadamente a 269 pacientes con cáncer mediante la compra de medicamentos, análisis, quimioterapias y otros servicios; sin embargo, los recursos no fueron suficientes para cubrir tratamientos de mayor costo que requieren algunos pacientes.

“Hay sesiones que pueden costar hasta S/20 mil, un paciente que necesita ocho sesiones podría requerir hasta S/160 mil para completar su tratamiento”, explicó Olmos, quien pidió a la población apoyar esta campaña debido a que muchos pacientes de bajos recursos no pueden asumir estos gastos. Los voluntarios estarán identificados con uniformes blanco y azul, mandiles y alcancías oficiales para que la ciudadanía pueda reconocer la colecta autorizada.

Alinen Arequipa brinda apoyo a pacientes oncológicos que reciben atención en los hospitales Goyeneche, Honorio Delgado y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Sur), además de personas que llegan desde otras provincias del sur del país.

Olmos señaló que los casos más frecuentes corresponden a cáncer de mama y cuello uterino en mujeres, así como próstata y estómago en hombres, además de otros tipos como pulmón y colon. Frente a esta realidad, resaltó la importancia de la prevención y pidió a la población no ser indiferente ante una enfermedad que puede afectar a cualquier familia.