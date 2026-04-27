Los pacientes con hemofilia asegurados a EsSalud protestaron esta mañana en el exterior del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo para exigir la entrega del Factor IX, medicamento esencial que no reciben desde noviembre del 2025, lo que deteriora gravemente su salud y calidad de vida.

Uno de los casos más críticos es el de Jordan Lupaca, paciente y conductor de transporte público, quien relató que hace 6 meses no accede al tratamiento que necesita semanalmente para evitar hemorragias internas. “Ahora tengo dificultades para caminar, mis piernas están hinchadas”, señaló.

Explicó que la hemofilia provoca sangrados en las articulaciones, generando dolor e inflamación constante. El Factor IX, indicó, permite la coagulación de la sangre y reduce estos síntomas. Sin embargo, ante la falta del medicamento, su condición se ha agravado al punto de quedar en silla de ruedas desde diciembre.

Lupaca requiere la aplicación de seis frascos por semana. Para ello, viaja desde Majes, en la provincia de Caylloma, hasta Arequipa. “Nos hacen venir cada semana y cuando llegamos, no hay medicamento”, cuestionó. Debido a su estado de salud, dejó de trabajar, pese a ser el sustento de sus dos hijos.

A su testimonio se suma el de Norka Cuba, madre de un joven universitario de 22 años con la misma enfermedad. Denunció que su hijo tampoco recibe el tratamiento desde noviembre del 2025, lo que le ha generado inflamación en piernas y rodillas. “Necesitamos una solución. Si fuera un medicamento que se puede comprar en la farmacia, lo haríamos, pero no es así”, reclamó.

El Factor IX no se comercializa en farmacias y solo es adquirido por hospitales, lo que agrava la dependencia de los pacientes al sistema de salud. Pese a las denuncias presentadas ante EsSalud, los familiares aseguran que no han recibido una respuesta concreta tras más de seis meses de espera.

“Van al baño arrastrándose, eso no es posible”, lamentó la madre, al advertir el deterioro progresivo de los pacientes. En el caso de su hijo, tuvo que acudir por emergencia, donde solo recibió plasma como medida temporal. Sin embargo, teme que su estado empeore y requiera hospitalización.

Los afectados exigen una respuesta inmediata de EsSalud y el abastecimiento regular del medicamento para evitar complicaciones que podrían poner en riesgo sus vidas.