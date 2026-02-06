Pacientes de la Clínica San Juan de Dios en Arequipa se quejaron por el hundimiento del techo en el área de Medicina Física y Rehabilitación, a pesar de que dichos ambientes fueron reconstruidos e inaugurados en abril de 2025, es decir, hace menos de un año.

Según relataron los usuarios, el cielo raso del área se desprendió de manera repentina y las varillas quedaron colgadas, generando momentos de pánico entre las personas que acudían a recibir terapias musculoesqueléticas, sesiones de fisioterapia, entre otros. El temor llevó a algunos pacientes a salir apresuradamente, aunque, afortunadamente, no se registraron daños personales.

Los pacientes señalaron que días antes del incidente ya se había observado el hundimiento progresivo del techo, acompañado de filtraciones de agua en diversas áreas de terapia física, situación que presumiblemente no fue considerada como prioridad.

El hecho llamó la atención, porque el área afectada fue recientemente reconstruida como parte de un proyecto que incluyó la implementación de equipamiento moderno en espacios como el Gimnasio de Rehabilitación, Magnetoterapia, Compresas Frías y Calientes, Terapia Combinada y equipos de láser.

Correo se comunicó a los números publicados en la página de la Clínica, para consultar sobre el incidente y los trabajos que se realizarán para no poner en riesgo a los pacientes, pero las llamadas no fueron atendidas.

