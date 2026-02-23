La tragedia enluta nuevamente a Arequipa a consecuencia de las fuertes lluvias que se registran. Un padre identificado como Alex Ordoñez Anaya y su hijo de iniciales Y. O., de 14 años fallecieron ayer, tras ser arrastrados por un huaico desde la zona de Mujeres de Esperanza del distrito de Cayma, durante las precipitaciones pluviales.

De acuerdo con información preliminar, ambas víctimas fueron sorprendidas por la fuerza del deslizamiento cuando intentaban cruzar la vía, luego de visitar sus terrenos. La corriente de lodo, piedras y desechos los arrastró varios metros, sin que pudieran ponerse a salvo. Con los cadáveres encontrados, suman a 4 los fallecidos a causa de las lluvias en Arequipa.

La Policía recupera los cuerpos en el sector 9 de la zona de Deán Valdivia, en la torrentera Santa Rosa, donde quedó atrapado en medio de gran cantidad de lodo y escombros. Los familiares llegaron al lugar en medio de escenas de dolor.

Según los familaires, habrían pedido el apoyo de los serenos, pero no recibieron la ayuda oportuna.

