Un hombre fue condenado a 35 años de prisión por violar sexualmente a su hija cuando tenía 12 años, en una vivienda del distrito de Cerro Colorado, en Arequipa. Los abusos comenzaron en diciembre de 2015 y continuaron hasta septiembre de 2016. Durante ese periodo, la menor también fue víctima de tocamientos indebidos por parte de su padre.

Según la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, el agresor aprovechaba los momentos en que se encontraba a solas con la niña para cometer los abusos, pese a la resistencia de la víctima.

El caso fue investigado por el Ministerio Público, que recogió la declaración de la menor y de testigos, además de realizar evaluaciones médico-legales y psicológicas para sustentar la acusación.

Durante el proceso judicial, el acusado aceptó los cargos y se acogió a la conclusión anticipada del juicio. Tras evaluar los elementos presentados por la Fiscalía, el juzgado lo encontró responsable de los delitos de violación sexual de menor de edad y actos contra el pudor, por lo que le impuso 35 años de pena privativa de libertad.

Además de la condena, deberá pagar S/ 9 mil como reparación civil a favor de la víctima. También se le impuso la incapacidad definitiva para trabajar como docente o personal administrativo en instituciones educativas públicas o privadas.

El sentenciado se encuentra recluido en el penal de Socabaya, luego de ser capturado recientemente por la Policía. Tenía una requisitoria vigente por estos delitos.