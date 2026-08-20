Cinco días después del bloqueo de la Panamericana Sur, entre Atico y Ocoña, el gobernador regional Rohel Sánchez llegó hoy al km. 729 a la zona de emergencia, mientras cientos de pasajeros y transportistas continúan varados y esperan una solución que permita restablecer el tránsito.

el cierre de la carretera afecta el traslado de las personas y el abastecimiento de productos hacia Arequipa. En la zona de emergencia aún hay vehículos pesados inoperativos, porque fueron cubiertos por el huaico.

El gobernador deslindó responsabilidades y señaló que al tratarse de una vía nacional, corresponde a Provias Nacional atender la habilitación de la carretera que une el norte con el sur del país. Sánchez Solicitó que la Policía planifique el tránsito vehciular para evitar el congestionamiento, una vez que la vía sea restablecida. Asimismo, indicó que el distrito de Atico no está declarada en emergencia, por lo que se solicitó esta declaratoria con el fin de que también atienda a la población afectada por las lluvias y el ingreso de huicos por las quebradas secas.

Ante esta situación, el Consejo Regional de Arequipa también emitió un pronunciamiento en el que exhortó al Gobierno central y a sus ministerios a reforzar las acciones de respuesta y coordinación. También pidió evaluar la declaratoria de emergencia en las zonas que correspondan y analizar la instalación de puentes aéreos o marítimos, siempre que técnicamente sean viables, para atender a la población varada y garantizar el ingreso de productos esenciales.

Pronunciamiento del Consejo Regional de Arequipa

Los consejeros regionales también cuestionaron indirectamente la falta de una solución rápida al pedir a Provías Nacional que adopte, con carácter de urgencia, las medidas necesarias para recuperar la transpirabilidad de la carretera nacional.

MAQUINARIA EN DOS FRENTES

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), los trabajos se concentran actualmente entre los kilómetros 728+200 y 729+700 de la Panamericana Sur.

Desde el lado sur, en Camaná, se trabaja con tres cargadores frontales, un tractor, una excavadora sobre orugas y una retroexcavadora. Por el lado norte, en Caravelí, se utilizan dos cargadores frontales, un tractor neumático y una excavadora sobre orugas, con apoyo de municipalidades como Chaparra.

Panamericana Sur limpieza (Foto: MTC)

A estas labores se sumó el Ejército, que destinó inicialmente 30 soldados y desde hoy 100 más para apoyar en el retiro manual del lodo que mantiene atrapadas a varias unidades de transporte pesado. Los militares trabajan prácticamente desenterrando los vehículos que quedaron cubiertos por el material que cayó sobre la carretera.

El gerente de la Gerencia Regional de Gestión de Riesgos, estimó que se hará el esfuerzo de habilitar al menos un carril a partir de este viernes, pero ello dependerá del avance en la limpieza y el retiro de los camiones y tráileres que quedaron atrapados.

Sin embargo, pese al despliegue de maquinaria y personal, la carretera continúa sin ser restablecida después de cinco días. Mientras los trabajos avanzan, la incertidumbre se mantiene entre los pasajeros y transportistas que esperan una vía despejada para poder regresar a sus destinos.