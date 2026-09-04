El tránsito vehicular volvió a la normalidad en la Panamericana Sur, entre Ático y Ocoña, luego de que la maquinaria y personal de Provías retiró el material que cayó esta mañana sobre la carretera a consecuencia de los derrumbes registrados en la zona.

La emergencia se produjo a la altura del kilómetro 746+000, en el sector Cerro de Arenas, donde el desprendimiento de tierra y piedras afectó la circulación y obligó a restringir el paso de los vehículos.

Los trabajos de limpieza permitieron despejar la plataforma de la carretera y liberar los dos carriles, por lo que los vehículos ya pueden transitar con normalidad por este tramo que conecta las provincias de Caravelí y Camaná.

Provías informó que mantiene vigilancia sobre la vía ante la posibilidad de nuevos derrumbes u otras emergencias que puedan afectar el tránsito. Por ello, recomendó a los conductores reducir la velocidad y prestar atención a la señalización, especialmente al pasar por sectores donde existe riesgo de desprendimiento de material.

La Panamericana Sur es utilizada diariamente por vehículos particulares, transporte interprovincial y unidades de carga que recorren la costa de Arequipa y conectan la región con Ica y Lima.