Papa León XIV expresa preocupación por la minería ilegal en el Perú

La expansión de la minería ilegal en el Perú fue uno de los temas abordados por el Papa León XIV durante su encuentro con el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, realizado en el Vaticano. El pontífice manifestó su preocupación por el avance de esta actividad ilícita, considerada una de las principales amenazas ambientales y sociales que enfrenta el país.

Según informó Vatican News, citando un comunicado oficial de la Sala de Prensa de la Santa Sede, la reunión incluyó un análisis de diversos asuntos de interés común. Entre ellos figuraron la situación socioeconómica del Perú, la minería ilegal, la promoción del bien común, el diálogo y los esfuerzos orientados a fortalecer la cohesión social.

La referencia del Papa a la minería ilegal se produce en un contexto de crecimiento sostenido de esta actividad en distintas regiones del país. En la última década, su expansión se ha extendido a gran parte del territorio nacional, con especial impacto en la Amazonía peruana, donde la extracción ilegal de oro ha provocado la deforestación de miles de hectáreas de bosques y afectado ecosistemas de alta biodiversidad.

La preocupación expresada por León XIV no es inédita desde el Vaticano. En 2018, el Papa Francisco también alertó sobre los daños ambientales ocasionados por la minería ilegal en la Amazonía durante su visita al Perú.

El problema ha adquirido una dimensión económica cada vez mayor debido al incremento del precio internacional del oro. De acuerdo con estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), las exportaciones vinculadas a esta actividad alcanzaron entre 11.500 y 12.000 millones de dólares durante 2025, una cifra equivalente a más de 100 toneladas de oro comercializadas en el exterior y comparable al volumen exportado por la minería formal.

Los impactos también alcanzan áreas naturales protegidas como las zonas cercanas a la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene, el Parque Nacional Huascarán y el Santuario Nacional Tabaconas Namballe, entre otras áreas de conservación.

Además del daño ambiental, diversos informes han advertido que la minería ilegal mantiene vínculos con delitos como el lavado de activos, la trata de personas, la explotación laboral, el tráfico ilícito de combustible y la extorsión.