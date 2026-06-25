Paralizan obra de módulo de justicia en Arequipa: empresa denuncia a Construcción Civil por daños

La construcción del Módulo de Justicia en el distrito de Cerro Colorado se paralizó hace dos días, luego de que obreros de Construcción Civil iniciaron una protesta indefinida en rechazo a la empresa contratista APM Contratistas Generales, a la que acusan de no respetar la cuota sindical y de presunta discriminación en la contratación de personal.

Durante las protestas, fuentes de Correo confirmaron que un grupo de manifestantes protagonizó actos de violencia en el área de la obra, incluyendo la destrucción de cámaras de videovigilancia y daños al cerco perimétrico de calaminas instalado en el proyecto.

Ante estos hechos, el representante de la empresa APM Contratistas Generales presentó hoy una denuncia penal por los presuntos delitos de extorsión, coacción, violencia contra la libertad de trabajo, disturbios y daños a la propiedad privada contra los dirigentes sindicales Juan Miguel Chicata y Lugue Espinoza Valcárcel, este último secretario general de Construcción Civil.

Empresa a cargo de la construcción del Módulo de Justicia de Cerro Colorado denunció a dirigentes por presuntos delitos de extorsión, coacción y daños

Según la posición de la empresa, los actos registrados durante la protesta habrían sobrepasado el marco de una medida de fuerza laboral, afectando directamente la ejecución del proyecto, el derecho al libre trabajo y la seguridad de la infraestructura.

Por su parte, los trabajadores mantienen su medida de protesta y advierten que, de no haber acuerdos, radicalizarán sus protestan con una manifestación regional, medida con la que intentarían presionar para exigir que la empresa contrate a más sindicalizados y retire a los representantes.

La construcción del Módulo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa se ejecuta bajo la modalidad de Obra por Impuestos, a cargo del Gobierno regional de Arequipa.

Días atrás, el gobernador Rohel Sánchez, cuestionó el actuar de Construcción Civil, por las constantes protestas y paralizaciones que retrasan las obras ejecutadas por administración directa, razón por la cual decidió tercerizar la ejecución de proyectos.