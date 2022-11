Los obreros que laboran en el mejoramiento de la avenida Vidaurrazaga en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero paralizaron los trabajos debido a la falta de pagos.

Los manifestantes informaron que la contratista les adeuda a algunos trabajadores hace un mes, por un monto de hasta 4 mil soles a cada uno.

Los trabajadores aseguran que hace una semana esperan que la Municipalidad Provincial de Arequipa no desembolse el dinero a la contratista para que cumplan con los pagos, no obstante, a la fecha con este inconveniente casi la mitad de trabajadores advirtieron que se retiraran porque ya no confían en los encargados.

Además de los trabajadores, la deuda alcanzaría a los proveedores de restaurantes y otros.

El mejoramiento de esta obra presenta un retraso de 3 meses, porque empezó el 4 de mayo y estaba previsto terminar en 120 días, es decir en julio, pero aún no concluyen, lo que ha originado el malestar de los comerciantes.

