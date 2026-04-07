Williams Yhoset Linares Canelón, de apenas 23 años, no era solo un trabajador, era un joven padre, un esposo y un hijo que luchaba día a día por darle una mejor vida a los suyos en Chala. Tras su muerte deja en la orfandad a una pequeña de apenas un año y tres meses, y en profundo dolor a su esposa, Ámbar Redondo Luzardo, de 22 años, quien enfrenta no solo la pérdida del padre de su hija, sino también el peso de seguir adelante en medio de una tragedia que les cambió la vida por completo.

El accidente de tránsito ocurrió la mañana del 31 de marzo, en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 764, cerca del túnel de La Planchada, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná, en Arequipa, cuando un camión distribuidor de cerveza se despistó y cayó hacia el mar, dejando como saldo un fallecido y varios heridos.

Williams Yhoset Linares Canelón deja una pareja y una hija de un año en orfandad (Foto: GEC)

En comunicación con Diario Correo, familiares del joven padre fallecido señalaron que, hasta el momento, no recibirían el apoyo que esperaban por parte de la empresa distribuidora Inversiones DMS SRL.

Según relataron, el día de la tragedia no fue la empresa quien se comunicó inicialmente con ellos para informarles del accidente, sino que fueron amigos cercanos de Yhoset quienes dieron aviso de su fallecimiento. Aseguran que este hecho incrementó aún más el dolor de una familia que todavía no logra asimilar lo sucedido.

Sus familiares también indicaron que Williams Yhoset llegó al Perú hace aproximadamente seis años, y que desde hace tres años residía en Chala, lugar donde empezó a construir una nueva etapa de vida marcada por el trabajo, el sacrificio y la esperanza de salir adelante.

De acuerdo con la versión brindada por sus seres queridos, desde su llegada a Chala fue llevado por un amigo a trabajar a dicha empresa, donde empezó a laborar y mantenerse con esfuerzo. Incluso, señalaron que cuentan con una constancia emitida por la propia empresa, documento que le habría sido entregado para sus trámites legales en Migraciones, lo que, según afirman, acreditaría el vínculo laboral que mantenía.

Los familiares también señalaron que el joven no solo mantenía a su hogar en Perú, sino que además, cuando la situación económica lo permitía, brindaba apoyo a su madre en Venezuela, por lo que su partida enluta profundamente a más de una familia.

En medio del duelo, sus seres queridos aseguran que lo único que hoy piden es acompañamiento, responsabilidad y apoyo real, especialmente pensando en la menor que queda sin su padre y en la difícil situación que atraviesa su esposa.

DISTRIBUIDORA DE CERVEZA RESPONDE

Ante esta denuncia, Diario Correo se comunicó con la empresa Inversiones DMS SRL, siendo atendidos por la señorita Rocío Palma, quien señaló que sí mantiene comunicación con la esposa del fallecido y los familiares de los heridos al asumir los gastos médicos, debido a que, según indicó, algunos hospitales no contarían con el equipamiento necesario para determinadas atenciones.

En esa misma línea, señaló que también se habría orientado a la esposa del fallecido respecto al proceso correspondiente al seguro e indemnización, indicando que la empresa se encuentra dispuesta a continuar brindando la información y el acompañamiento que se requiera.

De igual forma, se indicó que estos trámites aún no se habrían concretado debido a los plazos establecidos por ley, señalando que el proceso de activación del seguro e indemnización tendría un plazo aproximado de 15 días, motivo por el cual la entrega de estos beneficios todavía no se habría concretado.