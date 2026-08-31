El especialista en arquitectura urbanística Geoffrey Rivas Díaz denunció que fue inscrito como candidato a regidor de la Municipalidad Distrital de Yanahuara sin haber dado su consentimiento verbal ni ecrito para postular.

Rivas Díaz señaló a Correo que recién el último jueves tomó conocimiento de que su nombre aparecía en la lista que encabeza Alfonso Grados, candidato a la alcaldía de Yanahuara por el Partido del Buen Gobierno.

Según relató, meses atrás Grados llegó de manera informal a su vivienda acompañado de dos mujeres y le propuso participar como candidato a regidor. Sin embargo, aseguró que rechazó la propuesta, debido a que se desempeña como profesional y brinda asesorías técnicas en temas de transporte y urbanismo a diferentes instituciones, procurando mantener una posición neutral.

Además, “yo no tengo relaciones amicales, consanguíneas, ni de trabajo con este señor”, señaló Rivas Díaz en un comunicado difundido tras conocer su inscripción.

Comunicado de aclaración de Geoffrey Rivas

El especialista también negó haber firmado declaraciones juradas u otros documentos relacionados con su postulación. Debido a que a la fecha se encuentra delicado de salud, indicó que recién iniciará las acciones correspondientes para conocer cómo fue incluido en la lista electoral. Se presume que hubo falsificación de firmas.

Correo también se intentó comunicar con el candidato Alfonso Grados, pero su celular se encuentra apagado y tampoco responde los mensajes.

De acuerdo con el expediente de inscripción admitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el pasado 14 de agosto, la lista fue presentada por la personera legal del Partido del Buen Gobierno, María de Fátima Rodríguez Pinto.

EL JNE admitió la postulación de la lista

En dicha lista, Rivas Díaz figura como segundo candidato a regidor. Mientras tanto, el JNE declaró improcedentes las candidaturas de Hernán Gaytán Vilca y Elsa Pacheco Alccahuamán, quienes también postulaban al concejo municipal de Yanahuara.

Cabe precisar que durante la campaña de las elecciones presidenciales, Rivas si apoyo la candidatura de Jorge Nieto.