Luego de tres semanas de vencerse el plazo para presentar la solicitud de inscripción de candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, aún existen organizaciones políticas que buscan la inscripción fuera de los plazos establecidos, siendo el Partido Cívico Obras el último en presentar dicho pedido.

La agrupación política ingresó esta mañana un escrito dirigido al Jurado Electoral Especial (JEE) Arequipa argumentando fallas técnicas y sobrecarga del sistema electrónico Declara, por lo que solicitaron admitir a trámite la lista presentada para el Gobierno Regional de Arequipa.

Esta nómina lleva como candidato a gobernador regional a Miguel Coronado Zarate Flores y como vicegobernador a Diana Aguilar Mercado, ambos designados por la organización política, no obstante, a nivel de consejeros regionales a pesar de cumplir con los 16 titulares que se exige, solo presentaron 14 accesitarios.

Esta es la cuarta organización política que presenta su solicitud de inscripción a la Región fuera de los plazos establecidos, todas ellas argumentaron fallas en el sistema electrónico.

En el caso del Partido del Buen Gobierno y de Alianza Electoral Venceremos, sus solicitudes fueron declaradas improcedentes, sin embargo, el primero de ellos presentó un pedido de apelación, el cual le fue otorgado, quedando pendiente la fecha para la audiencia ante el Jurado Nacional de Elecciones.

En el caso de la nómina de la Coalición Transformadora Tierra Verde, cuyo pedido fue ingresado el 23 de junio aún está a la espera del pronunciamiento del JEE Arequipa.

Hasta el momento son 14 las listas presentadas a tiempo de forma virtual, a la que se suma la lista física de Salvemos al Perú que espera una nueva reapertura del sistema para concluir el proceso de inscripción.