La tarifa del pasaje del Sistema Integrado de Transportes (SIT) se mantendrá en S/ 1, según la Municipalidad Provincial de Arequipa y representantes de las empresas concesionarias del servicio de transporte público. Sin embargo, algunos pasajeros eportaron que los buses que prestan el servicio al distrito de Paucarpata colocaron avisos de tarifas de 1.50 en sus parabrisas.

Según la Municipalidad, el consenso fue en una reunión entre los funcionarios de la Gerencia de Transportes y representantes de las empresas concesionarias del SIT, tras las especulaciones sobre una posible alza en el precio del pasaje, principalmente debido al incremento del costo del combustible.

Reunión entre funcionarios de la Municipalidad de Arequipa y Transportistas (Foto: MPA)

Durante la reunión, autoridades municipales y gerentes de las empresas del SIT analizaron el impacto del encarecimiento del combustible en el servicio de transporte urbano. No obstante, se acordó mantener sin cambios la tarifa actual para los usuarios, mientras se evalúan alternativas frente a la coyuntura.

Como parte de estas acciones, la municipalidad informó que hoy se reunirán con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), con el fin de conocer realmente las razones detrás del reciente incremento del precio de los combustibles y analizar el contexto del mercado energético, con el fin de adoptar medidas que permitan evitar un impacto negativo tanto en los transportistas como en los usuarios del sistema de transporte urbano. En la reunión también participarán representantes de las empresas concesionarias del SIT.

