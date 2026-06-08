El pasaje urbano en Arequipa retornará a S/1.00 a partir de septiembre, una vez que concluya la vigencia del acuerdo temporal que permitió elevar la tarifa a S/ 1.30 en el Sistema Integrado de Transportes (SIT). Así lo anunció la alcaldesa provincial, Ruccy Oscco, tras una evaluación técnica y legal realizada por los funcionarios.

El gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Yoni Calle, explicó que el incremento de 30 céntimos aprobado durante la gestión del exalcalde Víctor Hugo Rivera tuvo carácter temporal y solo fue establecido por un periodo de seis meses, debido al incremento del precio del combustible.

Según el funcionario, un informe elaborado por las áreas de Transportes y Asesoría Jurídica detectó presuntas irregularidades en el acta suscrita el 23 de marzo entre la municipalidad y las empresas concesionarias del SIT. Entre las observaciones figura que la entonces gerenta de Transportes habría firmado el documento sin contar con facultades expresamente delegadas por el exburgomaestre.

Además, Calle señaló que las empresas concesionarias no habrían cumplido uno de los principales compromisos para justificar el incremento tarifario: aumentar la cantidad de unidades vehiculares en circulación y mejorar el servicio de transporte público.

Por su parte, el gerente municipal Alejandro Maldonado Gutiérrez, precisó que el aumento del pasaje no fue incorporado mediante una adenda a los contratos de concesión, sino a través de un acuerdo de carácter temporal. En consecuencia, dicho documento perderá vigencia el próximo 24 de septiembre.

Entonces, al no existir un trámite formal que modifique los contratos de concesión del SIT, la tarifa deberá regresar automáticamente a S/ 1.00 una vez vencido el plazo establecido.

La alcaldesa Oscco, también señaló que Arequipa no accedió al subsidio económico de combustible que el Gobierno central otorgó a los transportistas, pero deslindó responsabiliddes y señaló que fue por la inacción de su antecesor, Víctor Hugo Rivera.