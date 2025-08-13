Arequipa está de fiesta, y como parte de las celebraciones por el 485 Aniversario de su Fundación Española, esta mañana se llevó a cabo el Paseo del Estandarte, que partió del tradicional barrio de San Lázaro hacia la Basílica Catedral de Arequipa.

Policías municipales llevaron el Estandarte de Arequipa. Foto: Álvaro Figueroa

El estandarte de color rojo carmesí fue entregado al obispo auxiliar Raúl Chau Quispe, quien lo colocó a los pies de la Patrona de Arequipa, la Virgen de La Asunta, como un pedido de bendición y protección para la Ciudad Blanca. En su discurso, el monseñor Chau Quispe instó a las autoridades y funcionarios a que, más allá de buscar honores, dirijan su mirada hacia el cielo y dejen huellas significativas para todos los arequipeños.

Las autoridades de Arequipa como el alcalde Víctor Hugo Rivera, la vicegobernadora Ana María Gutiérrez, el prefecto regional, entre otros, acompañaron el desfile con la bandera de la ciudad, al ritmo de la banda de músicos del colegio San Juan Bautista de La Salle, creando un ambiente festivo y lleno de fervor.

Seguidamente los estudiantes de las instituciones educativas participan en el desfile escolar en la Plaza de Armas con la participación de diferentes colegios como Juana Cervantes de Bolognesi, Adventista General José de San Martín, Institución Educativa Arequipa, San Jerónimo, Manuel Muñoz Nájar, Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, I.E. Honorio Delgado Espinoza, Colegio Militar Francisco Bolognesi, Sagrado Corazón de Jesús, e Independencia Americana.

