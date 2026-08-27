A propósito de un estudio nacional de la iniciativa “Saber para Crecer”, el exviceministro de Energía y Minas y profesor universitario Pedro Gamio conversó con Correo sobre cómo identificar si un proyecto de inversión realmente beneficia a una región como Arequipa.

Según explicó, el estudio revela que más del 80% de los peruanos considera importante el capital, el conocimiento y la tecnología que trae la inversión extranjera, aunque advirtió que esto “no es un cheque en blanco”, pues debe ir de la mano con las mejores prácticas sociales y ambientales desde el primer momento, lo que permitirá crear confianza en la población.

Gamio señaló que el estudio se centró en sectores como infraestructura, minería y pesca, y destacó que Arequipa “tiene un gran potencial minero” y ha logrado acuerdos importantes que trajeron agua potable y tratamiento de aguas residuales, beneficios que otras regiones no tienen.

El especialista explicó que esta inversión condicionada a buenas prácticas puede fortalecerse con el tiempo, incluso capacitando a jóvenes de las comunidades como observadores ambientales para certificar la calidad del agua, el suelo y el aire, lo que generaría confianza al evidenciar que no causa daño, sino progreso.

Además, el exviceministro destacó la experiencia de los comités de monitoreo ambiental integrados por jóvenes capacitados, que operan de manera independiente desde universidades o institutos técnicos cercanos a los proyectos. Sobre quién debe verificar que se cumplan los compromisos, mencionó también a la OEFA, además de universidades nacionales que actúan con autonomía.

“Vamos a tener una competencia sana y así la población organizada con asistencia técnica profesional de primer nivel; esa fórmula puede darle una señal al gobierno local y al gobierno regional de que con competencia ya no pueden aceptarse las malas prácticas”, explicó.

DESCONFIANZA EN LOS INTERMEDIARIOS

Gamio explicó que la desconfianza de la población no apunta a la inversión en sí, sino al intermediario como el Estado, los gobiernos locales y regionales que ejecutan el canon, golpeados por problemas de corrupción. Como alternativa, propuso acabar con el monopolio y derivar los fondos no ejecutados a fideicomisos administrados por profesionales independientes, que asignarían presupuesto a las comunidades solo conforme al avance real de sus proyectos.

PENDIENTES EN AREQUIPA

Asimismo, el especialista sostuvo que Arequipa “está mejor que muchas regiones”, pero advirtió que persisten zonas contaminadas, problemas de desnutrición y anemia, y carencias en tecnología e internet.

También lamentó los casos de obras inconclusas y enriquecimiento ilícito de autoridades, y llamó a reconstruir valores en la política vinculados al conocimiento y a la ciencia como camino para mejores resultados.